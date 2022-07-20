Шавкат Рахмонов показал видео смелого прыжка в море

©instagram.com/shavkatrakhmonov94/
Новости спорта MMA UFC
Вчера 22:41

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) в своем Instagram разместил видео прыжка в Каспийское море, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов сделал это в Актау, где находился в качестве гостя на совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship.

Напомним, в июне Рахмонов в соглавном поединке турнира UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе победил американца Нила Мэгни, заставив того сдаться во втором раунде после удушающего приема.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

MMA UFC
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Вчера 22:41
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