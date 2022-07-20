Шавкат Рахмонов показал видео смелого прыжка в море

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) в своем Instagram разместил видео прыжка в Каспийское море, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов сделал это в Актау, где находился в качестве гостя на совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship.

Напомним, в июне Рахмонов в соглавном поединке турнира UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе победил американца Нила Мэгни, заставив того сдаться во втором раунде после удушающего приема. Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт: