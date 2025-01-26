Шавкат Рахмонов показал видео подготовки к чемпионскому бою в UFC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) опубликовал в соцсетях пост с видео, на котором он ведет тренировку к следующему бою, сообщают Vesti.kz. В последнем бою, который прошел в декабре 2024 года Рахмонов нанес первое поражение ирландцу Иэну Гэрри (15-1).

"Подзарядка", - подписал Рахмонов видео в своем Instagram.

Отметим, что на UFC 310 Рахмонов должен был подраться с американцем палестинского происхождения(26-3). Но чемпион UFC в полусреднем весе снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что недавно стало известно о новом месте встречи Рахмонова и Мохаммада.