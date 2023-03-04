Шавкат Рахмонов показал уникальное видео со взвешивания перед топовым боем в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:18
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов поделился уникальными кадрами со взвешивания перед боем в UFC, сообщают Vesti.kz.

На видео, которое опубликовано в Instagram, он выходит на сцену во время обязательной процедуры и встает на весы перед зрителями. 

"Я готов", - написал боец. 

На весах Рахмонов показал 77,5 килограмма. А вот его соперник американец Джефф Нил не уложился в лимит полусреднего веса и теперь отдаст казахстанцу 30 процентов своего гонорара. 

Поединок состоится в главном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). По времени Астаны он пройдет утром в воскресенье, 5 марта. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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