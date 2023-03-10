Шавкат Рахмонов показал историческое видео

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов опубликовал видео перед своим боем на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

На нем Рахмонов выходит к октагону при поддержке своих фанатов.

"Сегодняшний день - завтра уже история", - говорится в подписи к видео.

Сам поединок против американца Джеффа Нила получился очень зрелищным. Казахстанец финишировал оппонента удушающим приемом в третьем раунде.

Благодаря этому успеху Рахмонов улучшил свое положение в рейтинге полусредневесов UFC, поднявшись с девятого места на шестое. Нил в свою очередь потерял одну позицию, опустившись на восьмую строчку.