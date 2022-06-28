Шавкат Рахмонов ответил на сравнение с Геннадием Головкиным

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов в интервью президенту казахстанской лиги Naiza Fighting Championships Нурбеку Карабале признался, что ему приятно, когда ради его боев болельщики просыпаются рано утром. Он ответил на сравнение со своим соотечественником Геннадием Головкиным.

- Раньше рано утром всех нас будил Гена Головкин. Сейчас это ты будишь нас, и мы утром наблюдаем твои поединки, твои бои. Чувствуешь ли ты, что становишься народным, национальным героем для Казахстана?

- Конечно, очень приятно, если люди на мой бой встают, болеют, переживают. Я очень рад. Всегда буду стараться радовать своих болельщиков, всех, кто за меня болеет, переживает.

Напомним, что в минувшие выходные Рахмонов удосрочил американца Нила Мэгни и удостоился бонуса от UFC в размере 50 тысяч долларов.

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