Шавкат Рахмонов отреагировал на взлет в рейтинге UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) отреагировал на взлет в рейтинге полусреднего веса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боец после мощной победы в минувшие выходные поднялся сразу на пять позиций и теперь занимает десятое место.

"Иншааллах, скоро буду номер один!" - написал он в сторис своего Instagram.

Напомним, что на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) Рахмонов во втором раунде задушил американца Нила Мэгни. Видео можно посмотреть здесь.

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