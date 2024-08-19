Шавкат Рахмонов обратился к фанатам с необычной просьбой

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) обратился к подписчикам в соцсетях, сообщают Vesti.kz.

В сторис своего Instagram он задал важный вопрос.

"Всем ассаламалейкум! Сентябрь уже приближается. Нужно детей отправить в школу. Поэтому хотел вас спросить, кто знает хорошие школы. Напишите. Нужна школа, где хорошо преподают и воспитывают", - сказал он.

У Рахмонова четверо детей. Его старшей дочке - шесть лет, второй дочке - четыре года, сыну - два года, в этом году у него родилась дочь.

Казахстанский боец, замыкающий топ-3 полусреднего дивизиона UFC, последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).