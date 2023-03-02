Шавкат Рахмонов назвал своего самого сложного соперника

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:16
©twitter.com/Rakhmonov1994

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC, назвал своего самого сложного соперника, сообщают Vesti.kz.

"Номад", идущий девятым в рейтинге полусреднего веса UFC, выделил своего последнего оппонента - Нила Мэгни из США. Бойцы встречались в июне в рамках турнира UFC on ESPN 38. Тот поединок завершился досрочной победой Рахмонова во втором раунде.

"Нил Мэгни определенно был одним из самых серьезных оппонентов, с которыми я встречался в своей жизни. Он долгое время был на вершине дивизиона и прежде дрался со многими именитыми соперниками. Поэтому бой с ним показал, что я могу легко конкурировать с топовыми файтерами, в чем я уже был уверен до этого поединка", - рассказал Шавкат в интервью UFC.com.

Напомним, казахстанец идет с рекордом 16-0. В UFC он провел четыре боя и во всех одержал победы. Свой следующий бой Рахмонов проведет в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) против американца Джеффа Нила.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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