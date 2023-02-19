Шавкат Рахмонов назвал победителя боя Махачев - Волкановски и высказался о несправедливости UFC

Российский боец Ислам Махачев, чемпион UFC в легком весе, должен был возглавить рейтинг P4P промоушена. Такое мнение выразил Шавкат Рахмонов.

По мнению казахстанца, Махачев справедливо был признан победителем с австралийцем Алексом Волкановски.

"Бой хороший был. Волкановски тоже не подарок. Ислам сделал, что мог. Я думаю, Ислам выиграл. Никаких споров там не должно быть. Три раунда минимум он забрал.

Должны ли были поставить его на первое место в рейтинге P4P? Да, конечно, должны были поставить. Пока не вижу бойцов, которые Ислама могут победить в 70 килограммах. Но всякое бывает, время покажет, ничто не вечно", - цитирует Рахмонова телеграм-канал "Ударные новости".

Напомним, Волкановски претендовал на пояс Махачева, но проиграл решением судей. При этом он остается чемпионом американского промоушена в полулегком весе. Эта победа Махачева вызвала немало споров. Австралиец же возглавил рейтинг P4P и обвинил россиянина в применении допинга.