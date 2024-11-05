Шавкат Рахмонов назвал имя своего соперника в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) надеется, что UFC устроит ему бой за титул "временного" чемпиона в полусреднем весе с нигерицем Камару Усманом (20-4), передает Vesti.kz.

Такое мнение Рахмонов озвучил в интервью Ариэлю Хельвани на его одноименном шоу, после того как чемпион дивизиона Белал Мухаммад снялся с боя с Рахмоновым из-за проблем со здоровьем. Теперь матчмейкеры стараются организовать новый главный бой.

- Из всех бойцов, кто сейчас доступен, кто был бы твоим приоритетным выбором на 7 декабря?

- Я думаю, у нас только один выбор есть - это Усман. Он сам, вроде, не против. Самое главное, от UFC зависит, как будут договариваться с Усманом. А так я готов подраться, без проблем. Он свободен, я свободен, а других соперников я не вижу. А мы друг другу подходим по уровню и рейтингу. Все, ждем титульный бой за "временный" пояс, что тут можно сказать?, - отметил Рахмонов.

Рахмонов последний раз бился в декабре прошлого года, когда во втором раунде задушил американца Стивена Томпсона (17-8-1). Камару Усман (20-4) выходил в октагон в октябре 2023-го, когда решением большинства судей уступил Хамзату Чимаеву (14-0), представляющему ОАЭ.



