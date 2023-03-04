Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Прямая трансляция топового боя UFC

В воскресенье, 5 марта, утром, по казахстанскому времени, в Лас-Вегасе (Невада, США) на T-Mobile Arena состоится турнир UFC 285, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В основном карде выступит топовый казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0). Соперником Номада станет американец Джефф Нил (15-4).

Бой Рахмонов - Нил начнется ориентировочно в 09:40 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте UFC.

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Главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом.