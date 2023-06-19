Шавкат Рахмонов? Чимаев сделал грозное заявление о следующем бое

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:55
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Непобежденный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев с нетерпением ждет возвращения в клетку. Он заявил, что хочет кого-нибудь размазать, сообщают Vesti.kz.

"Я готов драться в Париже, я готов драться в Абу-Даби. Дайте мне размазать кого-нибудь", - написал боев в своем твиттере. 

Турнир UFC в Париже состоится 2 сентября, а в Абу-Даби - 21 октября. Чимаев выступает в полусреднем и среднем дивизионе, в котором таже дерется казахстанец Шавкат Рахмонов. Между бойцами давно идет трешток. При этом по следующему бою Рахмонова пока тоже нет данных. При этом источник сообщил, что в октябре казахстанец подерется с топовым бойцом. 

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Метки:
Чимаев Хамзат Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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