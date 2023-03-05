Шавкат проигрывал? Появились судейские записки боя Рахмонова против Джеффа Нила

В Лас-Вегасе (Невада, США) на T-Mobile Arena в рамках турнира UFC 285 состоялся бой между казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым (17-0) и американцем Джеффом Нилом (15-5), сообщаеет корреспондент Vesti.kz.

Развязка наступила в третьем раунде, когда "Номад" провел удушающий и вынудил соперника сдаться.

При этом по ходу поединка Рахмонов вел на всех трех судейских карточках - казахстанец забрал оба раунда (по 10-9).

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Для Рахмонова это 17 победа в 17 профессиональных поединках. Все свои бои он завершил досрочно, включая пять схваток в UFC. Кроме того, Шавкат стал единственным бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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