"Шавкат в одной победе от титула". Эксперт высказался о Рахмонове

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:50
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Журналист портала MMA Sport Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz досрочную победу казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) над бойцом из США Джеффом Нилом (15-4). В ходе беседы он оценил потенциал спортсмена из Казахстана.

Их бой прошел утром 5 марта по времени Астаны на турнире UFC 285 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился досрочной победой Рахмонова в третьем раунде.

"Это была сумасшедшая битва. Нил вновь показал, что является крепким бойцом. Он держал удар Рахмонова и отвечал ему. Казахстанец понес самый ощутимый урон за все время пребывания в UFC. Однако на данный момент Рахмонов сильнее. Он универсальный боец, способный одинаково эффективно работать в стойке и в грэпплинге. Однако в борьбе он имеет преимущество. Это и сказалось на итоговом результате. Очень громкая победа и серьезная заявка на право получить звание претендента. Я уверен, что Рахмонов в одной победе от титульного боя. Он это заслуживает", - отметил Смит.

После победы казахстанец выразил уважение своему сопернику и потребовал от главы UFC Даны Уайта титульный бой.

Для казахстанца эта победа стала 17-й в 17 боях. Причем все свои поединки он завершил досрочно, в том числе пять в UFC.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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