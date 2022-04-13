"Шавкат - монстр". Эксперт назвал фаворита в бою Рахмонова с "сенсацией" из UFC

Журналист портала mmadna.nl Марсел Дорф в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился ожиданиями от возможного противостояния казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) с американцем Нилом Мэгни (26-8). Также специалист назвал своего фаворита в данной схватке.

Ранее сообщалось, что поединок находится в разработке и может состояться на одном из турниров UFC в июне. Все началось с того, что Рахмонов бросил вызов Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация", а американец согласился подраться, но при условии, если это имеет смысл для его восхождения в дивизионе.

"Каждый бой Шавката ожидается с особым интересом. Это монстр, который до сих пор не встречал серьезного препятствия. Такое ощущение, что он способен снести любого соперника. Схватка с опытным Нилом Мэгни - это очередной шаг к вершине. 34-летний боец имеет солидный стаж в UFC. Он достаточно разноплановый, но больше любит работать в стойке. Казахстанец приучил к тому, что практически в каждом противостоянии его позиционируют как фаворита. Здесь, возможно, все будет немного иначе", - отметил Дорф.

Напомним, что к текущему моменту на счету Рахмонова, занимающего 15-е место в рейтинге UFC в полусреднем весе, три досрочные победы в трех боях в UFC. Мэгни, занимающий девятое место в этом же дивизионе, в своем последнем бою одолел своего соотечественника Макса Гриффина и вышел на серию из двух побед. Оба файтера входят в топ-15 полусредневесов UFC. Казахстанец замыкает топ, а спортсмен из США идет на десятом месте.

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