Шавкат и Сора Рахмоновы могут войти в историю UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 17:06
©instagram.com/rakhmonova

Казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов и Сора Рахмонова могут стать первым в истории UFC дуэтом брата с сестрой, выступающих под эгидой организации, если 24-летней представительнице Казахстана удастся подписать контракт с сильнейшей лигой мира, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Fighttime.ru.
 
Сестра Рахмонова обратилась к Дане Уайту с просьбой взять ее в UFC, что, в случае успеха, сделало бы их первым родственным дуэтом в истории организации. 24-летняя Рахмонова, выступающая в легчайшем весе, добавила четвертую профессиональную победу к своему рекорду, победив Валерию Карягину на турнире Naiza 51 в Алматы в прошлую пятницу. После этого она обратилась к президенту UFC с просьбой дать ей возможность проявить себя.

"UFC, Дана Уайт?", - написала Рахмонова в социальной сети, опубликовав видео с концовкой поединка.

Шавкат Рахмонов, занимающий шестое место в рейтинге полусредневесов UFC и пока не потерпевший поражений, поддержал стремление своей сестры присоединиться к октагону.

"Скоро в UFC", - написал "Номад", прокомментировав выступление сестры.

Сора Рахмонова начала свою профессиональную карьеру в 2021 году и на данный момент имеет на счету четыре победы, включая три досрочные победы, и одно поражение по единогласному решению судей.

Стоит отметить, что в прошлом в UFC выступали брат и сестра Наоки и Мизуки Иноуэ, однако их участие в организации не совпадало во времени.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:06
UFC
Шавкат и Сора Рахмоновы могут войти в историю UFC
Сегодня , 13:05
UFC
Асу Алмабаев раскрыл причину непобедимости Шавката Рахмонова
Сегодня , 12:18
UFC
Стали известны сроки следующего боя Шавката Рахмонова в UFC
27 мая, 21:14
UFC
Казахский боец из Китая нокаутировал соперника на турнире за контракт с UFC
27 мая, 18:32
UFC
Девушка-боец из Казахстана заявила о желании стать чемпионкой UFC
27 мая, 10:59
UFC
Сестра Шавката Рахмонова захотела в UFC
27 мая, 09:03
UFC
Асу Алмабаев прокомментировал свой дебют в UFC
27 мая, 07:45
UFC
Стал известен первый соперник Асу Алмабаева в UFC
26 мая, 20:14
UFC
Хамзат Чимаев и Дана Уайт прокомментировали слухи о конфликте
26 мая, 08:36
UFC
"Маленькая рыжая колбаска". Макгрегор отреагировал на слова Канело
© 2008 - 2023 ТОО «EML»