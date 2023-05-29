Шавкат и Сора Рахмоновы могут войти в историю UFC

Казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов и Сора Рахмонова могут стать первым в истории UFC дуэтом брата с сестрой, выступающих под эгидой организации, если 24-летней представительнице Казахстана удастся подписать контракт с сильнейшей лигой мира, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Fighttime.ru.



Сестра Рахмонова обратилась к Дане Уайту с просьбой взять ее в UFC, что, в случае успеха, сделало бы их первым родственным дуэтом в истории организации. 24-летняя Рахмонова, выступающая в легчайшем весе, добавила четвертую профессиональную победу к своему рекорду, победив Валерию Карягину на турнире Naiza 51 в Алматы в прошлую пятницу. После этого она обратилась к президенту UFC с просьбой дать ей возможность проявить себя.

"UFC, Дана Уайт?", - написала Рахмонова в социальной сети, опубликовав видео с концовкой поединка.

Шавкат Рахмонов, занимающий шестое место в рейтинге полусредневесов UFC и пока не потерпевший поражений, поддержал стремление своей сестры присоединиться к октагону.

"Скоро в UFC", - написал "Номад", прокомментировав выступление сестры.

Сора Рахмонова начала свою профессиональную карьеру в 2021 году и на данный момент имеет на счету четыре победы, включая три досрочные победы, и одно поражение по единогласному решению судей.

Стоит отметить, что в прошлом в UFC выступали брат и сестра Наоки и Мизуки Иноуэ, однако их участие в организации не совпадало во времени.