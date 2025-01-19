Сенсацией завершился бой Двалишвили - Нурмагомедов за пояс UFC

В Инглвуде (Калифорния, США) завершилось соглавное событие вечера в рамках номерного турнира UFC 311. За титул чемпиона в легчайшем весе бились Мераб Двалишвили (19-4) из Грузии и Умар Нурмагомедов (18-1) из России, сообщают Vesti.kz.

Чемпионский поединок, рассчитанный на пять раундов, прошел через всю отведенную дистанцию. Он завершился победой Двалишвили единогласным решением судей - 48-47, 49-46, 48-47.

Для 34-летнего Двалишвили это была первая защита пояса, а для 29-летнего Нурмагомедова - первый поединок за титул.

Серия Мераба достигла 12 побед подряд, а Умар потерпел первое поражение в карьере.

Отметим, что Нурмагомедов является троюродным братом экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. За свою карьеру он неоднократно бился с представителями Казахстана, победив и Сергея Морозова, и Бекзата Алмахана.