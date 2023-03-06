Сбежавший от Рахмонова боец UFC ответил на троллинг

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:00
©ufc.com

Американский боец UFC Стивен Томпсон (17-6) отреагировал на выпад казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) в свою сторону, сообщают Vesti.kz.

Накануне на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Рахмонов удосрочил другого бойца из США Джеффа Нила. После победы казахстанец потроллил Томпсона, написав в твиттере: "Ну и кто теперь грэпплер?"

Ответ Чудо-мальчика (прозвище Томпсона) не заставил себя ждать:

"При всем уважении к тебе и твоему отличному выступлению, статистика 0/4 по тейкдаунам не делает тебя "не" грэпплером"! Поздравляю с победой! Не забывай, что ты выиграл сабмишеном!" - написал Томпсон в Twitter.

Напомним, ранее американец отказался драться с Рахмоновым, объясняя это тем, что он хотел провести бой с ударником, а не с очередным грэпплером, каковым считал казахстанца. Однако в бою против Нила Номад проявил себя как универсал, продемонстрировав свои навыки в стойке и ударке.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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