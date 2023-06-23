Самый невезучий казах в UFC узнал вариант в другом промоушене

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:11
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала в интервью MMA.Metaratings.ru высказался о предстоящем поединке Жалгаса Жумагулова (14-8) с Джошуа Ваном в UFC и оценил возможность подписания казахстанского бойца в свою лигу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Честно скажу, знаю какой воин Жалгас. Несмотря ни на что он будет идти до конца. У него характер. Его два раза хотели отстранить от боя путем снятия соперника, но он продолжает идти. Знаете, насколько сложно проводить гонять вес и снова гонять вес? Немногие согласились бы, а он – принципиальный парень. Выиграет или проиграет, он останется батыром, моим братом. Я видел его бои, знаю, откуда он вышел. Возможно, пик прошел. Но на пике он всех бы соперников перебил.

Если Жалгас захочет, я буду рад видеть его в Naiza. Я редко подписываю бойцов, которые собираются завершить карьеру. Кому-то сложно, у других видны проблемы со здоровьем. Так было бы интересно увидеть Жумагулова у нас. Он выступал у нас на первом турнире. А так он будет востребован в нашей лиге как профессионал: эксперт, комментатор или ведущий", – сказал Карабала.

Жумагулов выйдет в октагон 24 июня в рамках турнира UFC Fight Night в Джексонвилле (Флорида, США). Отметим, что казахстанец должен был подраться с бразильцем Фелипе Бунесом 17 июня в рамках турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США), но соперник снялся с боя из-за травмы. Всего у него отменилось четыре боя за два месяца.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC NAIZA

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