Российский боец UFC дисквалифицирован за допинг

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хусейн Асхабов получил 24-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Один из анализов Асхабова дал положительный результат на наличие метандиенона. Период дисквалификации начался 28 февраля 2024 года, в день, когда спортсмен был уведомлен о его временном отстранении.

В общей сложности на счету Асхабова 24 поединка в ММА, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение.

В последнем бою, который состоялся в феврале прошлого года, россиянин встречался с американцем Джамалом Эммерсом. Противостояние завершилось победой Эммерса единогласным решением судей. Для россиянина это был дебют в UFC.