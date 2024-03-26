Российский боец UFC дисквалифицирован за допинг

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хусейн Асхабов получил 24-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Один из анализов Асхабова дал положительный результат на наличие метандиенона. Период дисквалификации начался 28 февраля 2024 года, в день, когда спортсмен был уведомлен о его временном отстранении.

В общей сложности на счету Асхабова 24 поединка в ММА, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение.

В последнем бою, который состоялся в феврале прошлого года, россиянин встречался с американцем Джамалом Эммерсом. Противостояние завершилось победой Эммерса единогласным решением судей. Для россиянина это был дебют в UFC.

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