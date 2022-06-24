Российский боец оценил чемпионский потенциал Рахмонова

Российский боец Александр Шлеменко высказался о потенциале казахстанца Шавката Рахмонова, выступающего в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шавкат 26 июня подерется с американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация" на турнире UFC Vegas 57.

"Вижу чемпионский потенциал у Шавката Рахмонова. Он вообще очень хорошо дышит, хорошо выступает, прибавляет от боя к бою. Все может быть, все зависит от руководства UFC, какие у них планы на него. Я считаю, что он готов", - цитирует Шлеменко телеграм-канал MMA RUSSIA.

Напомним, предстоящий бой Рахмонова с Мэгни станет соглавным событием турнира. Для казахстанца он станет четвертым в известнейшей лиге мира. Предыдущие свои схватки он выиграл досрочно.

Ранее Рахмонов сделал необычное признание.

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