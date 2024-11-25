Российский боец нацелился на экс-соперника Рахмонова в UFC

Российский боец полусреднего веса UFC Муслим Салихов (21-5) хотел бы разделить октагон против бывшего претендента на титул дивизиона американца Стивена Томпсона (17-8-1), передают Vesti.kz.

В минувшие выходные Салихов ярко нокаутировал китайца Кенана Сонга (22-9) на турнире UFC в Макао (Китай). Видео доступно здесь.

"Готов до Рамадана выйти (в октагон), поскольку этот бой у меня случился удачно, без травм. Поединок с Сонгом получился не тяжелым. Подготовка была тяжелая, но она мне только в пользу идет. Хотелось бы (подраться) со Стивеном Томпсоном и проверить, чье кунг-фу лучше", – цитирует Салихова metaratings.ru.

Напомним, Томпсон встречался с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) в декабре 2023-го и потерпел досрочное поражение во втором раунде.

Ранее Салихов назвал победителя предстоящего боя между Рахмоновым и ирландцем Иэном Гэрри (15-0). Они подерутся 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Поединок станет соглавным событием ивента и будет рассчитан на пять раундов.

Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, Гэрри - седьмое. Чемпионом дивизиона является американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3), который был вынужден сняться с боя против казахстанца по медицинским причинам.

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