В России одной фразой описали досрочную победу Рахмонова над топовым бойцом UFC

Российский портал Sport24.ru прокомментировал победу казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) над американцем Джеффом Нилом (15-5) на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США), сообщают Vesti.kz.

Поединок закончился досрочной победой Номада. Казахстанец заставил соперника сдаться в третьем раунде после удушающего приема. Видео можно посмотреть здесь.

Сколько заработал Шавкат Рахмонов за 5-ю подряд победу в UFC

"Шавкат Рахмонов подошел к сегодняшнему бою на феноменальной серии из 16 досрочных побед в карьере без поражений. В UFC полусредневес из Казахстана перешел в статус чемпиона M-1 Global. Дебют Рахмонова в лучшей лиге планеты случился в октябре 2020 года: тогда он задушил опытного и именитого бразильца Алекса Оливейру.

За следующие два года Шавкат одержал еще три досрочные победы, которые помогли ему взобраться на девятую строчку рейтинга полусредневесов UFC к началу 2023-го. Рахмонов последовательно "прикончил" Митчела Празереса, Карлстона Харриса и Нила Мэгни. Примечательно, что никто из вышеупомянутых соперников казахстанца не добрался с ним до третьего раунда. Благодаря такому бодрому движению по дивизиону до 77 килограммов Рахмонов на сегодня добрался до боя с седьмым номером рейтинга Джеффом Нилом.

Нил представляет США. В UFC он с 2018 года. В лигу Джефф попал через "Претендентскую Серию Дэйны Уайта": победу в отборе он одержал уже в конце второй минуты боя (технический нокаут, добивание руками). За пять лет в UFC Нил выступил девять раз: собирал серию в пять побед, увязал в двух поражениях подряд и ко встрече с Рахмоновым выиграл дважды в двух поединках - с Сантьяго Понзиниббио и Висенте Люке. При этом против Шавката Джефф, по коэффициентам букмекеров, шел в статусе почти безнадежного аутсайдера.

Джеффу Нилу удалось навязать Рахмонову плотный бой, и американец стал первым в UFC, кому удалось дожить с Шавкатом до третьего раунда. В одном из моментов казахстанский полусредневес даже побывал в опасности после того, как пропустил опасную серию ударов от соперника. За минуту до конца поединка Рахмонов все же сумел поймать Нила на удушающий - причем из стойки!

Шавкат продлил свою невероятную серию досрочных побед до 17. Удивительный результат. При этом серия досрочных побед в UFC от Рахмонова теперь дошла до пяти поединков. После боя казахстанец бросил вызов Колби Ковингтону, и с ним у Шавката мог бы получиться отличный претендентский поединок", - говорится в статье под названием "Казахский феномен UFC устроил мясорубку топу из США. Рахмонова потрясли, но он выжил и придушил соперника".