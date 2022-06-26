Предлагаем вашему вниманию видео боя Сайрана Нурданбека против Ти Джей Брауна из США.

Как сообщают Vesti.kz, их поединок в полулегком весе прошел на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Казахский боец из Китая по прозвищу "Росомаха" одержал победу по итогам трех раундов единогласным решением судей.

Напомним, что в предварительном карде победу одержал Сергей Морозов, а в соглавном бою выступит еще один казахстанец Шавкат Рахмонов.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:И Сергея Морозова: