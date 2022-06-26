Как "Росомаха" расправился с американцем. Видео победного боя казахского бойца из Китая в UFC

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Новости спорта MMA UFC
Сегодня 09:53

Предлагаем вашему вниманию видео боя Сайрана Нурданбека против Ти Джей Брауна из США.

Как сообщают Vesti.kz, их поединок в полулегком весе прошел на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Казахский боец из Китая по прозвищу "Росомаха" одержал победу по итогам трех раундов единогласным решением судей.

Напомним, что в предварительном карде победу одержал Сергей Морозов, а в соглавном бою выступит еще один казахстанец Шавкат Рахмонов.

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И Сергея Морозова:

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Метки:
Нурданбек Сайран MMA UFC

MMA UFC
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Сегодня 09:53
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