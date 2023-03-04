Рэпер Дрейк поставил полмиллиона долларов на бывшего двукратного чемпиона UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 17:36
©twitter.com/ufc

Популярный канадский рэпер Дрейк поставил 500 тысяч долларов на победу американца Джона Джонса в поединке с французом Сирилом Ганом, сообщают Vesti.kz.

250 тысяч - на нокаут, 250 тысяч - на сабмишен.

Если Джонс выиграет нокаутом, то Дрейк поднимет на своей ставке 1 миллион и 300 тысяч, в случае победы Джонса сабмишеном, рэпер заработает 1 миллион и 700 тысяч.

Рэпер не первый раз делает ставку на спорт, и всякий раз неудачно.

Напомним, поединок Джонс - Ган возглавит турнир UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона в тяжелом весе.

Джонс - бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации. Многие считают его уникумом в MMA, а также лучшим бойцом за всю историю существования ММА.

В карде турнира казахстанец Шавкат Рахмонов подерется с американцем Джеффом Нилом.

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Метки:
UFC MMA

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