"Размажу за один вечер". Чимаев сделал заявление после "перепалки" с Рахмоновым

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев высказался по поводу Камару Усмана и Леона Эдвардса, заявив, что смог бы победить обоих конкурентов за один вечер, сообщает "Чемпионат".

Чимаев ранее вступил в "перепалку" с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, а затем высказался о своих перспективах в UFC.

"Я уже чемпион. Все эти бойцы всегда находят какие-то оправдания, чтобы не драться со мной. Они должны дать мне этот титул, если я всех разобью. Кто будет следующим? Мне все равно.

Если они проведут этот бой между Усманом и Эдвардсом, разве кому-то это будет интересно? Я так не думаю. Дана Уайт хочет провести этот бой. Леон Эдвардс, никто не знает этого парня, и Усман, он такой же. Все хотят видеть меня в титульных поединках. Мне нужен этот титул. Если захочу, размажу обоих за один вечер", - приводит слова Чимаева MMA Fighting.

Добавим, что следующий поединок Чимаев проведет с бразильцем Гилбертом Бернсом. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.

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