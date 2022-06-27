Раскрыты подробности беседы бойца UFC с Хабибом после сенсационной победы над Царукяном

Польский боец UFC Матеуш Гамрот (21-1-0-1) рассказал, о чем разговаривал с Хабибом Нурмагомедовым, сообщает "Чемпионат".

"Хабиб сказал мне: "Поздравляю тебя с боем, ты хороший парень. Наверняка в будущем ты встретишься в бою с Исламом Махачевым". Так что я держу пальцы скрещенными за это… Я думаю, что Ислам победит Чарльза Оливейру в следующем бою, и я хочу провести свой следующий бой с Джастином Гэтжи а затем следующий бой с Исламом. Простой план", - сказал Гамрот.

Гамрот одержал сенсационную победу над Арманом Царукяном (18-3) в главном бою UFC Vegas 57. В соглавном бою турнира победу одержал казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0), одолевший американца Нила Мэгни (26-9). В предварительном карде свои бои выиграли казахстанец Сергей Морозов (18-5) и казах из Китая Сайран Нурданбек (38-10).

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