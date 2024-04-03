Раскрыт шокирующий факт о Рахмонове

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Сегодня 13:35
©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Ресурс Fullviolence назвал самый шокирующий момент в карьере казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz.

В первом раунде боя с американцем Джеффом Нилом у "Номада" вылетела капа, однако казахстанец не стал просить об остановке поединка. Он дрался до того момента, пока рефери сам не заметил отсутствие важной части экипировки у Шавката. В итоге Рахмонов задушил соперника в третьем раунде.

Рахмонова застали за неожиданным занятием в Китае. Фото

"Шавкат Рахмонов более трех минут дрался без капы, потому что рефери не заметил, а Шавкат не дал об этом знать, потому что ему по*рен", - написал ресурс.

Напомним, что Рахмонов последний раз дрался в декабре 2023 года, когда досрочно победил американца Стивена Томпсона. После этого успеха он оказался на третьей строчке рейтинга полусредневесов UFC.

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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