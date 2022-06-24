Сайт newsmma.net представил небольшое превью к бою в UFC между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По казахстанскому времени их поединок состоится утром 26 июня в рамках турнира UFC Vegas 57.

"Непобежденный казахстанский средневес Шавкат Рахмонов после трех уверенных побед в UFC добрался до пятнадцатой строчки рейтинга дивизиона среднего веса. Многие прогнозируют ему будущее Хамзата Чимаева, а сам Рахмонов заявлял, что ему по силам добраться до вершины дивизиона. В соглавном бою предстоящего турнира из Лас-Вегаса он встретится в бою против опытнейшего представителя среднего веса Нила Мэгни. Нил Мэгни после поражения от Майкла Кьезы в прошлом году успел уже одержать две победы, а в последнем бою он победил Макса Гриффина. В настоящий момент он держит десятую строчку рейтинга, что для Рахмонова безумный плюс, ведь в случае победы он может ворваться в десятку лучших. Букмекеры ставят на уверенную победу Рахмонова", - пишет источник.

Для Рахмонова это будет четвертый бой в американском промоушене. Предыдущие свои схватки он выиграл досрочно.