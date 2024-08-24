Рахмонову подсказали путь к чемпионскому титулу UFC

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©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Бразильский боец UFC Гилберт Бернс (22-7) выразил мнение о том, что непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) заслуживает провести титульный бой, сообщают Vesti.kz.

Напомним, что титул недавно завоевал Белал Мухаммад (24-3), одержавший победу над Леоном Эдвардсом (22-4) на турнире в Манчестере.

"С одной стороны, Рахмонов уже заслужил титульный бой. Но ему уже планировали бой с Джеком Делла Маддаленой, который получил травму руки. Он перенес пару операций.

Если Белал не будет готов драться до конца года, то Шавкату следует подраться еще раз. Может, не против Джека, а против Иана Гарри. Камару Усман тоже в топе, но у него три поражения подряд. Колби морозится и молчит, а Леон Эдвардс не заслуживает реванш.

Думаю, Шавкату дали бы титульник, если бы Белал был готов драться в Абу-Даби. Но из-за травм Рахмонову придется провести еще один бой за звание однозначного претендента. У Шавката хорошие шансы против Мухаммада. Хотя Белала очень тяжело вырубить", - сказал Бернс в интервью MMA Fighting.

Рахмонов, замыкающий топ-3 полусреднего дивизиона UFC, последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).

Метки:
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