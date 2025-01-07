Американский эксперт ММА и журналист Home of Fight Джейк Нокер предположил, кто будет чемпионами UFC в 2025 году, передает Vesti.kz.

Одним из обладателей титула Нокер называл казахстанского бойца Шавката Рахмонова (19-0), которому предстоит поединок с чемпионом в полусреднем весе, американцем Белалом Мухаммадом (24-3).

Полностью список чемпионов UFC у мужчин, по мнению эксперта, выглядит так: Алешандре Пантожа, Мераб Двалишвили, Илия Топурия, Ислам Махачев, Шавкат Рахмонов, Хамзат Чимаев, Магомед Анкалаев, Том Аспинэлл.

Бой с Мухаммадом станет для Рахмонова седьмым в UFC. Он в своем последнем бою победил судейским решением ирландца Иэна Гэрри (15-1) - это был первый бой в профессиональной карьере Шавката, который продлился всю отведенную дистанцию.