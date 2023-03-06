Рахмонову нашли соперника после досрочной победы над топовым бойцом UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 17:52
©UFC

Американский журналист Кристен Кинг прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (17-0) над Джеффом Нилом (15-5) из США. В ходе беседы эксперт предложил Номаду соперников для следующего боя.

Их противостояние прошло на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе и завершилось в третьем раунде после успешного удушающего приема со стороны Рахмонова.

"Это был очень сложный бой для Шавката. Он впервые встретил серьезное сопротивление. В третьем раунде все могло бы сложиться иначе. Однако Рахмонов был лучше и заслуженно победил. Теперь он однозначно должен получить бой с бойцом из топ-5 рейтинга. Наиболее вероятными выглядят схватки с Хамзатом Чимаевым или Белалом Мухамадом. Однако есть большая вероятность, что Хамзат перейдет в другой вес. Тогда бой с Мухамадом выглядит наиболее вероятным. Я думаю, это будет зрелищная битва. Однако сейчас мы можем лишь предполагать. В любом случае Рахмонов должен получить топовый бой. Сейчас он на волне успеха", - отметил Кинг.

Отметим, что их противостояние было признано лучшим поединком на UFC 285, а сам казахстанец попросил главу UFC Дану Уайта организовать ему титульный бой.

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:52
UFC
Рахмонову нашли соперника после досрочной победы над топовым бойцом UFC
Сегодня , 16:50
UFC
"Шавкат в одной победе от титула". Эксперт высказался о Рахмонове
Сегодня , 16:32
UFC
"Животный инстинкт, режим убийцы". Российский боец оценил выступление Рахмонова на UFC 285
Сегодня , 15:42
UFC
"Шавкат реально в порядке". Экс-чемпион разобрал победу Рахмонова на UFC 285
Сегодня , 14:46
UFC
Легендарный боец оценил навыки Шавката Рахмонова и выбрал ему достойного соперника
Сегодня , 14:02
UFC
Почему UFC не даст Рахмонову бой за пояс и с кем ему драться? Один из вариантов - Чимаев
Сегодня , 13:38
UFC
Шавкат Рахмонов получил VIP-подарок после победы в UFC
Сегодня , 12:39
UFC
Девушка - боец UFC восхитилась победой Рахмонова
Сегодня , 12:19
UFC
Джон Джонс отпраздновал победу с невестой, обвинившей его в насилии
Сегодня , 12:00
UFC
Сбежавший от Рахмонова боец UFC ответил на троллинг
© 2008 - 2023 ТОО «EML»