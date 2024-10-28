Рахмонову нашли лучший бой в UFC со времен Хабиба и Макгрегора

Президент промоушена Fight Nights Камил Гаджиев поделился своим мнением о потенциальном поединке между Шавкатом Рахмоновым (18-0) и Исламом Махачевым (26-1), сообщают Vesti.kz.
"Я болею за Шавката в бою с Белалом Мухаммадом это однозначно, как за нашего соотечественника, человека с СНГ, казаха. За всю казахскую аудиторию болею, чего не будет уже в его поединке с Исламом. Если этот бой состоится, то для постсоветского пространства это будет крутейший бой со времен Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Это будет снова пик развития ММА в СНГ", - сказал Гаджиев в "Итогах недели".
Напомним, что 8 декабря на турнире UFC 310 Рахмонов сразится с Белалом Мухаммадом за титул в полусреднем весе. Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции отметил, что в случае победы Рахмонова он готов рассмотреть возможность проведения боя между ним и чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.