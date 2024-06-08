Казахстанскому бойцу Шавкату Рахмонову (18-0) предложили провести поединок с экс-чемпионом UFC Камару Усманом (20-4), передает Vesti.kz.

Этот бой рассматривался еще в прошлом году. Однако сейчас в необходимости проведения этого противостояния уверен экс-чемпион промоушена россиянин Хабиб Нурмагомедов. Также в таком повороте событий заинтересован сам глава организации Дана Уайт и Шавкат.

Шавкат идет на серии из шести досрочных побед в UFC. Благодаря этому, он занимает третье место в рейтинге полусреднего веса. В последнем поединке, который прошел в конце прошлого года, он во втором раунде задушил американца Стивена Томпсона. Тот впервые в карьере проиграл сабмишеном.