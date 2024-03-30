Рахмонова застали за неожиданным занятием в Китае. Фото

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Сегодня 09:12
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Казахстанский боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов посетил Китай и встретился с местным представителем UFC Ли Цзинляном, передает Vesti.kz.

На своей страничке в Instagram казахстанец опубликовал совместное фото с Цзинляном.

"С годом казахстанского туризма в Китае", - подписал публикацию Рахмонов.

Пост Рахмонова вызвал ажиотаж среди китайских фанатов, оставивших десятки восторженных коммментариев. Ранее, его приезд вызвал огромный интерес у поклонников UFC в "поднебесной". Вполне вероятно, что Шавкат помогает развивать туристическую сферу Казахстана в Китае.

Напомним, что свой последний на сегодняшний день бой в UFC Шавкат Рахмонов провел в декабре, в нем он удушающим приемом победил американца Стивена Томпсона. Что касается Ли Цзинляна, то он не дрался с сентября 2022-го, когда проиграл раздельным решением Даниэлю Родригесу из США. 

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