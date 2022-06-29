Рахмонова просили о помощи перед боем с Чимаевым

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс заявил, что просил Шавката Рахмонова о помощи в подготовке к бою против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева, но в то время у казахстанского файтера были более насущные дела, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Перед недавним турниром он провел свой третий тренировочный лагерь здесь, в зале Sanford, - рассказал Бернс в интервью Sherdog. - Я хотел нанять его, чтобы он помог мне в подготовке к бою с Чимаевым. Но у него тогда родился сын, и ему нужно было вернуться в Казахстан".

"Он определенно очень крутой. Высокий, сильный, отлично владеет борьбой, хорошим джиу-джитсу, у него великолепные навыки в стойке, помимо этого, он просто хороший парень. Он всем понравился здесь", - заявил Бернс.

Напомним, тот бой Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей. Рахмонов, в свою очередь, добыл четвертую досрочную победу подряд в промоушене в поединке против американца Нила Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация". После этой виктории Шавкат вошел в топ-10 рейтинга UFC.