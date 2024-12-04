Рахмонова предупредили и назвали исход боя с проспектом UFC

Российский сайт Vedomosti.ru представил прогноз на бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри (15-0), передают Vesti.kz.

Они подерутся 8 декабря. Поединок будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием турнира UFC 310.

"Рахмонов был в шаге от пояса, но теперь на пути к титулу появилась еще одна ступень. Нет сомнений в том, что мотивация казахстанца запредельная. Ментально он выглядит гораздо более зрелым и цельным бойцом по сравнению с Мачадо Гэрри. Ирландец, несмотря на внушительный рекорд, пока не производит впечатления потенциального чемпиона.

Что касается навыков, то и здесь Рахмонов выглядит фаворитом. Опций для победы как досрочно, так и по очкам у него больше. Казахстанец - прекрасный универсал, который умеет пользоваться даже мельчайшими ошибками соперников. При этом рациональности ему тоже не занимать. По очкам Рахмонов еще не побеждал, но если сценарий боя пойдет к такой развязке, то форсировать события спортсмен вряд ли будет.

При этом легкой прогулки с Гэрри ждать не стоит. Ирландец доказал, что не является переоцененным проспектом. Он тоже довольно универсален и может доставить Рахмонову проблем - особенно в стойке, где Гэрри действует аккуратно, расчетливо и точно. В борьбе разница между соперниками заметнее, но ирландец способен конкурировать в партере хотя бы от обороны.

Резюмируя, остановимся на победе Рахмонова, которую для приемлемого коэффициента стоит объединить с другим исходом. При расширении линии добавим позицию, что второй раунд в этом поединке начнется", - пишет СМИ.

Рахмонов предыдущие свои бои в UFC выиграл досрочно. Лишь поединок против Джеффа Нила (16-6) продлился до третьего раунда, завершившегося сдачей американца.

Ранее Рахмонов назвал Камару Усмана балаболом и прошелся по другим бойцам промоушена. Еще казахстанец включил в свой список Хабиба Нурмагомедова и собрал идеального бойца.

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