У Рахмонова появилась горячая фанатка: она вошла в историю UFC, билась в ММА и ушла непобежденной

Фан-база казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (16-0) по всему миру продолжает расти. Среди его поклонников есть и известные личности из мира ММА, к примеру, Лаура Санко. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, чем известна девушка.
На днях Санко была ведущей в передаче UFC Weigh-in Show. Там она призналась в том, что "у нее мурашки по коже" от непобежденного казахстанца. Репортерша дала понять, что мечтает об интервью с "Номадом". Сам боец уже прокомментировал вирусное видео и заявил, что ему приятно от такого внимания:
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Так кем же является эта фанатка Шавката? На самом деле Санко - человек, которая вошла в историю UFC. В начале февраля она стала первой комментатором-женщиной, отработавшей ивент лучшей лиги мира. У нее уже был богатый опыт ведения эфиров в других промоушенах и на Претендентской серии Даны Уайта (Dana White's Contender Series).
Кстати, сам Уайт очень ценит Санко. Он не раз лестно отзывался о ней, а также выразил надежду, что ее навыки в комментаторстве и журналистике привлекут внимание еще большего числа зрителей.
В январе 2013-го она провела свой первый и последний профессиональный поединок. Это случилось в промоушене Invicta FC. Во втором раунде она взяла на удушающий другую дебютантку Кассандру Робб, заставив ее сдаться.
В ММА она вернулась лишь через несколько лет и уже не в роли бойца, а как корреспондент и журналист. Она работала комментатором в лиге Legacy Fighting Alliance (LFA), являлась корреспондентом ESPN и уже начинала делать первые шаги в роли аналитика UFC. Вскоре у нее появились собственные фанаты, которые не забывали следить за обновлениями Лауры на ее YouTube-канале. Там она часто обсуждала различные события из мира ММА и делилась своим мнением.
Сейчас на ее YouTube-канале 109 тысяч подписчиков, а за ее обновлениями в Instagram следят более 360 тысяч пользователей.
По сей день 40-летняя Санко продолжает следить за своей спортивной формой. В соцсетях она часто публикует фрагменты из тренировок, не забывает она и про занятия по ММА.
Дома у Лауры тоже все в полном порядке. Муж и сын всегда рядом с Санко, и она счастлива как в семейной жизни, так и в своей профессиональной сфере.
Уже в воскресенье, 5 марта, в 10:00 по времени Астаны Рахмонов может порадовать всех своих болельщиков очередной победой. Его соперником на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США) станет американец Джефф Нил (15-4).