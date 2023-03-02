У Рахмонова появилась горячая фанатка: она вошла в историю UFC, билась в ММА и ушла непобежденной

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Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:37
©Instagram/laura_sanko

Фан-база казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (16-0) по всему миру продолжает расти. Среди его поклонников есть и известные личности из мира ММА, к примеру, Лаура Санко. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, чем известна девушка. 

На днях Санко была ведущей в передаче UFC Weigh-in Show. Там она призналась в том, что "у нее мурашки по коже" от непобежденного казахстанца. Репортерша дала понять, что мечтает об интервью с "Номадом". Сам боец уже прокомментировал вирусное видео и заявил, что ему приятно от такого внимания:

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Так кем же является эта фанатка Шавката? На самом деле Санко - человек, которая вошла в историю UFC. В начале февраля она стала первой комментатором-женщиной, отработавшей ивент лучшей лиги мира. У нее уже был богатый опыт ведения эфиров в других промоушенах и на Претендентской серии Даны Уайта (Dana White's Contender Series).

Кстати, сам Уайт очень ценит Санко. Он не раз лестно отзывался о ней, а также выразил надежду, что ее навыки в комментаторстве и журналистике привлекут внимание еще большего числа зрителей.

Мало кто знает, что Санко сама являлась профессиональным бойцом. В детстве она увлекалась карате, а уже во время учебы в колледже стала заниматься ММА. С 2010 по 2012 год Лаура билась среди любителей, где одержала четыре победы при одном поражении.

В январе 2013-го она провела свой первый и последний профессиональный поединок. Это случилось в промоушене Invicta FC. Во втором раунде она взяла на удушающий другую дебютантку Кассандру Робб, заставив ее сдаться. 

После этого она в боях не участвовала, потому что совсем скоро стала мамой. Поэтому можно сказать, что Санко ушла из профессионального ММА непобежденной. Звучит очень круто и при этом это правда.

В ММА она вернулась лишь через несколько лет и уже не в роли бойца, а как корреспондент и журналист. Она работала комментатором в лиге Legacy Fighting Alliance (LFA), являлась корреспондентом ESPN и уже начинала делать первые шаги в роли аналитика UFC. Вскоре у нее появились собственные фанаты, которые не забывали следить за обновлениями Лауры на ее YouTube-канале. Там она часто обсуждала различные события из мира ММА и делилась своим мнением. 

Сейчас на ее YouTube-канале 109 тысяч подписчиков, а за ее обновлениями в Instagram следят более 360 тысяч пользователей.

По сей день 40-летняя Санко продолжает следить за своей спортивной формой. В соцсетях она часто публикует фрагменты из тренировок, не забывает она и про занятия по ММА.

Дома у Лауры тоже все в полном порядке. Муж и сын всегда рядом с Санко, и она счастлива как в семейной жизни, так и в своей профессиональной сфере.

Рахмонов должен быть доволен таким вниманием со стороны Санко. Все же далеко не о каждом бойце она говорит с таким восхищением, как о непобежденном казахстанце.

Уже в воскресенье, 5 марта, в 10:00 по времени Астаны Рахмонов может порадовать всех своих болельщиков очередной победой. Его соперником на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США) станет американец Джефф Нил (15-4).

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан США

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