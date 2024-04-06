Рахмонов выступил с громким заявлением о Казахстане

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 19:13
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Известный казахстанский боец MMA Шавкат Рахмонов в своем инстаграм-аккаунте выступил с громким заявлением, передает Vesti.kz.

"Всем ассаламалейкум! Беда приходит без предупреждения. Многие поселки затопило. Государством делается все возможное в данный момент. Военные и спасатели отправлены на борьбу с паводками, работают днем и ночью. Давайте будем вместе в такие моменты и окажем всю необходимую помощь", - сказал Рахмонов.

Отметим, что в последние недели во многих регионах Казахстана начались весенние паводки. Это стало причиной, по которой президент страны Касым-Жомарт Токаев лично обратился к гражданам.

Напомним, Рахмонов идет в ММА с рекордом 18-0. В UFC казахстанец провел шесть боев и во всех одержал досрочные победы.

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