Чемпион полулегкого дивизиона UFC Илия Топурия (16-0) обратился с дерзким посланием к лучшему бойцу легкой категории и первому номеру рейтинга вне зависимости от весовых категорий (P4P) Исламу Махачеву (27-1). Он пригрозил ему поражением, сообщают Vesti.kz.

"Ислам, если я захочу, я могу прикончить тебя. Если я захочу, я могу вырубить тебя. Я сделаю так, чтобы это выглядело легко. Скоро увидимся", - написал Илия в своем X-аккаунте.

Также грузино-испанский файтер поздравил своего товарища Мераба Двалишвили (19-4) с победой над ранее небитым россиянином Умаром Нурмагомедовым (18-1).

"Мераб, брат мой, какой ты боец! Ты заставляешь нас чувствовать себя такими гордыми. Вот что происходит, когда дагестанская борьба встречается с грузинской борьбой", - заключил Топурия.

Уже на пресс-конференции после турнира Махачев ответил на этот выпад со стороны Топурии:

"Не знаю (улыбается). Столько соперников, и все они меня хотят в первом-втором раунде финишировать. Все говорят об этом. Но я уже сказал: "Сделайте 70 килограмм, заходите в клетку и посмотрим, кто кого финиширует", - парировал дагестанец.

Напомним, что на турнире UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США) Махачев провел четвертую защиту пояса в легком дивизионе, в первом же раунде заставив сдаться бразильца Ренато Мойкано (20-6-1).

Ранее непобежденный Илия неоднократно высказывался о желании провести бой за титул в легком весе и встретиться с Исламом.

Сам Топурия в 2024 году отобрал чемпионское звание у Александра Волкановски, а затем защитит титул в поединке с Максом Холлоуэем. Обоих оппонентов он отправил в нокаут.