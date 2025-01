Рахмонов? Топовый боец UFC пообещал "прикончить" Махачева и нарвался на ответ

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Илия Топурия (16-0) обратился с дерзким посланием к лучшему бойцу легкой категории и первому номеру рейтинга вне зависимости от весовых категорий (P4P) Исламу Махачеву (27-1). Он пригрозил ему поражением, сообщают Vesti.kz.

Islam, if I want to, I can finish you.if I want to, I can knock you out. I'll make it look easy. Se you soon 😉