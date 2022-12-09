Рахмонов стал первым казахстанцем в игре UFC 4: первые скрины, характеристики бойца и сравнение с Чимаевым

Автор: Димаш Тулегенов

Произошло то, чего так ждали фанаты UFC и видеоигр - казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0) появился в официальной игре UFC 4 от EA Sports. Корреспондент Vesti.kz уже изучил навыки и характеристики "Номада" в симуляторе, сравнил их с показателями Хамзата Чимаева (12-0) и задействовал казахстанца в бою.

Накануне сам Рахмонов анонсировал свое появление в официальном симуляторе, а уже с утра по времени Астаны геймеры, у которых есть UFC 4, могли заметить обновление игры с добавлением в список бойцов Шавката.

Рахмонов сразу же попал в список лучших бойцов полусреднего веса, расположившись во втором ряду. Его общий показатель - 4,5 звезды. Многие в соцсетях выразили мнение, что человек, у которого 16 досрочных побед в 16 поединках, не может не получить пять звезд. Но в итоге что есть, то есть - самому Рахмонову, как и его фанатам, пока нужно будет довольствоваться 4,5 звездами.

Всего в полусреднем весе игры 52 бойца, включая как бывших, так и нынешних звезд промоушена, президента лиги Дану Уайта и героя многочисленных фильмов, мастера смешанных единоборств Брюса Ли. Так вот, из всего списка по пять звезд получили лишь бывшие чемпионы Жорж Сен-Пьер и Камару Усман. По 4,5 звезды, как и у Рахмонова, имеют Чимаев, Гилберт Бернс, Колби Ковингтон, Рафаэль Дос Аньос, Висенте Люке, Белал Мухаммад, Стивен Томпсон, Тайрон Вудли и нынешний обладатель пояса Леон Эдвардс. Солидная компания. Поэтому грех жаловаться на отсутствие пяти звездочек.

В бойцовском профиле Рахмонова указаны его имя и прозвище "Номад". Кстати говоря, при объявлении бойцов Брюс Баффер проговаривает целиком имя и прозвище казахстанца. Единственный минус, что в игре все еще не добавили флаг Казахстана, и пока он нигде не отображается, а на его месте у Шавката темное пятно.

Также в профиле есть остальные данные: возраст, рост, вес, размах рук и стойка бойца. Местом рождения указан Shorchi Tumani - район Шурчи, Узбекистан. Местом же проживания значится город Кокшетау, Казахстан. Любопытно, что у Рахмонова нет определенной базы. Он, как и Сен-Пьер с Нейтом Диасом, может похвастаться характеристикой "баланс", которая дает понять, что боец является абсолютным универсалом.

Разработчики игры наградили Рахмонова четырьмя перками (особенностями и преимуществами): "тхэквондо", "колючей лентой", "ломовой лошадью" и "лазерной точностью". "Тхэквондо" позволяет наносить более быстрые и точные удары ногами с разворота, а "колючая лента" и "лазерная точность" воздействуют точно также на удары коленями и локтями в стойке, а также на прямой удар и с разворота кулаками. Везде ускорение и повышенная точность. Поэтому "рубиться" за Шавката в стойке будет приятно всем.

"Ломовая лошадь" позволяет расходовать меньше выносливости в партере. Это значит, что Рахмонов будет уставать не так быстро в борьбе, как остальные. В целом же три из четырех перков встречаются у целого ряда бойцов полусреднего веса. Самым редким перком стал "тхэквондо". В этом дивизионе он есть лишь у Рахмонова, Энтони Петтиса и Томпсона.

Лучшими ударами и приемами у Рахмонова являются: удар коленом по корпусу (пять звезд), удары коленями в голову из клинча (пять звезд), традиционные и нетрадиционные удушения (четыре звезды), удар коленом в прыжке (четыре звезды). Поэтому рекомендация всем геймерам: не забывайте подключать колени Шавката.

Интересно, что на графике дана неверная информация - Рахмонов дебютировал лишь в октябре 2020-го, а мартовский бой сорвался.

По характеристикам Рахмонов действительно один из лучших в игре. В стойке все показатели у него выше 90, лишь "обратная стойка" оценивается в скромные 80. Поэтому за Шавката лучше драться в традиционной левосторонней стойке.

С борьбой и грэпплингом по характеристикам проблем тоже нет, но у многих соперников эти навыки как минимум не ниже, а иногда даже выше. Поэтому в стойке вы почувствуете больше преимуществ со стороны Рахмонова, хотя и в партере особых слабых мест у него нет.

Что касается здоровья, то там тоже нет характеристик ниже 90. У Шавката отличное кардио (93), высокий уровень прочности челюсти (92), корпуса и ног (90). Восстановление оценивается рейтингом 92.

Среди всех персонажей в полусреднем весе у Рахмонова великолепный рейтинг ударов в партере - 95. Выше он лишь у Сен-Пьера. Также Шавкат входит в топ-3 своего веса по силе удара ногой - 94, уступая лишь Томпсону и Петтису.

Одно из преимуществ Шавката - это его движение головой (93) и работа ног (94), по этим показателям он в топ-4 полусреднего дивизиона. Также разработчики оценили мастерство Рахмонова при совершении болевых приемов на 95 баллов из ста, и это четвертый результат в дивизионе (уступает Ройсу Грейси, Демиану Майе и Гуннару Нельсону).

Что касается сравнения с Чимаевым, то у Рахмонова больше преимуществ. Он лучше "Борза" в 12 компонентах, а хуже - лишь в семи.

В чем лучше Рахмонов: скорость удара кулаком (93-92), точность (93-90), движение головой (93-89), работа ног (94-90), сила удара ногой (94-88), скорость удара ногой (94-90), контроль снизу (92-90), болевые приемы (95-93), защита от болевых приемов (94-92), удары в партере (95-94), удары из клинча (91-90), контроль в клинче (92-90).

В чем лучше Чимаев: сила удара кулаком (95-94), обратная стойка (88-80), блокирование тейкдауна (95-92), тейкдауны (95-91), контроль сверху (95-93), прочность челюсти (95-92), восстановление (94-92).

В чем Рахмонов и Чимаев равны: блоки (90-90), кардио (93-93), прочность корпуса (90-90), здоровье ног (90-90).

Как видим, Рахмонов превосходит Чимаева по рейтингам в ударной технике, но уступает во всем, что касается тейкдаунов. Также Шавкат лучше в клинче и при болевых приемах, зато у Хамзата незначительно выше уровень здоровья и восстановления.

В прошлом месяце в игре UFC 4 появились первые упоминания о Казахстане. Тогда в игру был добавлен уроженец Кордая (Жамбылская область) Рафаэль Физиев (12-1), выступающий под флагом Азербайджана. Будем надеяться, что Рахмонов - далеко не последний казахстанец, который был добавлен в официальный симулятор.

Фото: скриншоты из игрового процесса