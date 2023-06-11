Рахмонов сделал прогноз на дебют Алмабаева и его перспективы в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 19:58
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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов в интервью Youtube-каналу "Спорт Шредингера" оценил потенциал своего соотечественника Асу Алмабаева и сделал прогноз на его дебютный поединок в UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

"Он в топ-5 будет. Он способен справиться с любым соперником. Первый бой, точно должен досрочно побеждать. Если буду в Америке, то с удовольствием буду его секундантом. Главное, чтобы не было подготовки к своему бою", - отметил Рахмонов.

Напомним, что 29-летний Алмабаев дебютирует в лучшей лиге мира в ночь на 6 августа. Его соперником будет американец Од Осборн (12-5-0-1). 

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Метки:
Алмабаев Асу Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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