Рахмонов сделал прогноз на дебют Алмабаева и его перспективы в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов в интервью Youtube-каналу "Спорт Шредингера" оценил потенциал своего соотечественника Асу Алмабаева и сделал прогноз на его дебютный поединок в UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

"Он в топ-5 будет. Он способен справиться с любым соперником. Первый бой, точно должен досрочно побеждать. Если буду в Америке, то с удовольствием буду его секундантом. Главное, чтобы не было подготовки к своему бою", - отметил Рахмонов.

Напомним, что 29-летний Алмабаев дебютирует в лучшей лиге мира в ночь на 6 августа. Его соперником будет американец Од Осборн (12-5-0-1).