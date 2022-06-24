Рахмонов сделал необычное признание

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов признался в пристрастии к сладкому, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Следующий поединок в промоушене он проведет с американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация". По казахстанскому времени он состоится утром 26 июня в рамках турнира UFC Vegas 57.
"Еще один факт о моих любимых вещах. Мой любимый шоколад "Баян Сулу". Если вы хотите попробовать Казахстан на вкус, то попробуйте шоколад, вафли и печенье от "Баян Сулу", - написал файтер в Instagram.
Отметим, для Рахмонова предстоящий бой станет четвертым в известнейшей лиге мира. Предыдущие свои схватки он выиграл досрочно.Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:
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