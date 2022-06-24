Рахмонов сделал необычное признание

©news.yahoo.com
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:18

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов признался в пристрастии к сладкому, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Следующий поединок в промоушене он проведет с американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация". По казахстанскому времени он состоится утром 26 июня в рамках турнира UFC Vegas 57.

"Еще один факт о моих любимых вещах. Мой любимый шоколад "Баян Сулу". Если вы хотите попробовать Казахстан на вкус, то попробуйте шоколад, вафли и печенье от "Баян Сулу", - написал файтер в Instagram.

Отметим, для Рахмонова предстоящий бой станет четвертым в известнейшей лиге мира. Предыдущие свои схватки он выиграл досрочно.

Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
UFC Рахмонов Шавкат

MMA UFC
0
Сегодня 13:18
© 2008 - 2022 ТОО «EML»