Рахмонов проводит сбор в Осетии. Тренер объяснил выбор места

Тренер казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) Эдуард Базров рассказал о сборах Номада и Асу Алмабаева в Северной Осетии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Специалист объяснил выбор места для подготовки.

Казахстанские файтеры тренируются в Академии вольной борьбы имени трехкратного чемпиона мира Аслана Хадарцева.

"Во-первых здесь находятся одни из самых лучших борцов в мире. У нас по плану был сбор борцов. У Шавката остались сильные соперники впереди, и это все борцы. Асу тоже надо поработать над борьбой. Параллельно здесь очень сильная школа бокса, так как у Асу не хватает в этом аспекте, да и у многих ребят в нашей команде. Мы усердно над этим работаем. 70 процентов посвящаем борьбе и 30 процентов боксу и работе в MMA. Идет функциональная подготовка, работаем в тренажерном зале, бегаем кроссы.

Все условия, которые нам необходимы, включая питание, проживание, инфраструктуру, близость гор и высоту 1200 метров, нам очень подходят", - заявил Базров.