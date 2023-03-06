Рахмонов против Чимаева: назван точный исход боя

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:35
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Боец ACA Адам Богатырев поделился мнением относительно победителя в потенциальном поединке между представителями UFC - казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и шведским файтером чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, сообщают Vesti.kz.

Накануне на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Рахмонов досрочно победил американца Джеффа Нила, продлив победную серию до 17-0 в ММА. Чимаев же идет с рекордом 12-0.

Сколько заработал Шавкат Рахмонов за 5-ю подряд победу в UFC

- Про Рахмонова я знал, что он на очень высоком уровне. Честно говоря, ожидал, что выиграет с меньшим ущербом. Но он показал очень крутой бой.

- Бой крутой, но не показалось, что много лишнего пропускает?
- Да, пропускает. Наверное, чтобы зрелище дать, но очень много лишнего принял, согласен.

- Мы увидели возможности Чимаева (в бою с Бернсом), сейчас посмотрели на Рахмонова. Если бы они сейчас встретились, то кто выглядел бы предпочтительнее?
- Рахмонов выглядит более готовым, но у Чимаева очень большое сердце. Думаю, по навыкам Шавкат более разносторонний, а физически покрепче Хамзат. Если Хамзат будет с Шавкатом биться так же бездумно, как с Бернсом, то он проиграет досрочно, - сказал Богатырев в интервью "РБ Спорт".

Рахмонов поставил точку в вопросах про бой с Чимаевым

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат

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