Рахмонов прижал Дану Уайта. Он хочет титульный бой в UFC

Президент казахстанского ММА-промоушена Naiza FC Нурбек Карабала поделился известной ему информацией касательно будущего претендента на чемпионский титул UFC Шавката Рахмонова после срыва боя с обладателем пояса в полусреднем весе Белалом Мухаммадом, передает Vesti.kz.

Напомним, что они должны были встретится 7 декабря в Лас-Вегасе, однако американец подхватил костную инфекцию и выбыл на несколько недель.

"Только что разговаривал с Саятом Абдрахмановым, менеджером Шавката. Сейчас команда Шавката Рахмонова, в том числе и менеджмент, настаивают на том, чтобы у Шавката все-таки был титульник, хоть и "временный". UFC не хотят давать титульник и повторяют слова Белала о том, что он выбыл только на шесть недель. А менеджеры Шавката настаивают на том, что он - первый претендент, что обязательно нужно проводить титульный бой, хоть и за "временный" пояс. И, я так понял, там идут конкретные переговоры по поводу Усмана", - рассказал Карабала в подкасте Naiza TV.

Рахмонов последний раз бился в декабре прошлого года, когда во втором раунде задушил американца Стивена Томпсона (17-8-1). Камару Усман (20-4) выходил в октагон в октябре 2023-го, когда решением большинства судей уступил Хамзату Чимаеву (14-0), представляющему ОАЭ.



