Рахмонов? Президент UFC назвал величайшего бойца полусреднего веса в истории

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Президент UFC Дана Уайт выделил сильнейшего бойца-полусредневеса в истории. Его выбор пал на экс-чемпиона промоушена из Нигерии Камару Усмана (20-4), сообщают Vesti.kz.

"Когда вы говорите о Камару Усмане, который дважды был на вершине своего дивизиона... Возможно, он вам не нравится, но вы, *** (блин), не можете спорить с тем фактом, что это величайший полусредневес всех времен", - цитирует его слова "Спортс" со ссылкой на источник.

36-летний Усман идет на серии из трех поражений, однако он по-прежнему занимает первое место в рейтинге претендентов на пояс полусреднего дивизиона. Он более трех лет удерживал титул чемпиона в весовой категории до 77 килограммов, пять раз успешно защитив пояс.

В настоящий момент чемпионом в дивизионе казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) является англичанин Леон Эдвардс (22-3-0-1), который дважды подряд победил Усмана. Что касается самого Шавката, то он занимает третью строчку в рейтинге. 

Метки:
MMA UFC Усман Камару Рахмонов Шавкат Нигерия

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