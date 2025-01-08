Сайт MMA.Metaratings.ru рассказал о самых жарких противостояниях 2025 года в UFC, упомянув также казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), передают Vesti.kz.

При этом источник ожидает бой Рахмонова против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева (26-1), у которого есть в планах подняться в полусредний дивизион.

"Ислам Махачев – Шавкат Рахмонов Поединок двух королей из разных весов возможен только под конец года. Махачеву предстоит защитить пояс от притязаний главного претендента – Армана Царукяна, тогда как казахстанского воина ждет сложный бой против Белала Мухаммада. Но если Шавкат и Ислам победят, то нас ждет грандиозное столкновение, которого будут ждать все. Однако у организации этого поединка есть подводные камни. Сейчас активно ходят слухи, что Шавкат Рахмонов и Белал Мухаммад станут новыми тренерами на реалити-шоу The Ultimate Fighter. Если это случится, то полусредневесы встретятся лишь осенью 2025-го. И в таком случае российско-казахстанское дерби случится лишь в декабре. А ведь Ислам признался, что устал давать всем реванши и очень хочет подраться за еще один пояс в 77 кг", - говорится в публикации.

Махачев ближайший бой проведет против армяно-российского файтера Армана Царукяна (22-3) 19 января в рамках турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе.

Рахмонов последний раз дрался 8 декабря на UFC 310, когда судейским решением победил ирландца Иэна Гэрри (15-1).