Рахмонов подерется с бойцом из топ-3 UFC в октябре - источник

Казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) встретится с Белалом Мухаммадом (23-3-0-1) на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает журналист Рубен Картер, передают Vesti.kz.
По информации источника, бой уже запланирован на 21 октября. Именно в тот вечер в столице ОАЭ пройдет традиционный осенний номерной турнир.
В марте Рахмонов задушил Джеффа Нила, а Мухаммад в мае победил единогласным решением Гилберта Бернса.
Напомним, что в прошлом Мухаммад отказался от поединка с Рахмоновым, назвав этот бой невыгодным для себя с точки зрения продвижения в рейтинге. Поэтому многие пользователи твиттера скептически отнеслись к информации Картера.