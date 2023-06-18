Рахмонов подерется с бойцом из топ-3 UFC в октябре - источник

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Казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) встретится с Белалом Мухаммадом (23-3-0-1) на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает журналист Рубен Картер, передают Vesti.kz.

По информации источника, бой уже запланирован на 21 октября. Именно в тот вечер в столице ОАЭ пройдет традиционный осенний номерной турнир. 

В текущем рейтинге полусреднего веса UFC 28-летний Рахмонов занимает шестую строчку, а 34-летний Белал замыкает топ-3. Казахстанец удосрочил всех своих соперников, а американский файтер палестинского происхождения идет на серии из девяти побед.

В марте Рахмонов задушил Джеффа Нила, а Мухаммад в мае победил единогласным решением Гилберта Бернса.

Напомним, что в прошлом Мухаммад отказался от поединка с Рахмоновым, назвав этот бой невыгодным для себя с точки зрения продвижения в рейтинге. Поэтому многие пользователи твиттера скептически отнеслись к информации Картера.

 

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан США ОАЭ

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